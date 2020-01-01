Оденься к свадьбе. Сезон 18. Серия 1
Wink
Детям
Оденься к свадьбе
18-й сезон
1-я серия

Оденься к свадьбе (сериал, 2020) сезон 18 серия 1 смотреть онлайн

7.52020, Say Yes to the Dress
Документальные, ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Каждая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всe было идеально – погода, церемония, гости и, конечно же, платье. С выбором последнего героиням программы канала TLC помогут эксперты из лучших свадебных салонов Нью-Йорка. Поиск идеального наряда не обойдется без неожиданностей, драм и веселья.

Сериал Оденься к свадьбе 18 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb