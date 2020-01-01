Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

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В данной лекции дается вся необходимая информация для родителей об общем анализе мочи. Рассказывается о методике сбора мочи у ребенка. Описываются нормальные показатели, входящие в данный анализ. Затем описывается, при каких заболеваниях какие характристикиизменяются, при каких ситуациях необходимо обратиться к врачу.



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