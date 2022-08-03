Из видеоурока Общество и природа вы узнаете о том, что такое ноосфера, какие природные факторы влияют на природу, почему есть материалисты и какие взгляды они имеют. Преподаватель объяснит термин экология, расскажет о его истории. Также вы поймете, каким образом общество влияет на природу.



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