Общество и природа
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Общество
Общество и природа

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.32020, Общество и природа
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Из видеоурока Общество и природа вы узнаете о том, что такое ноосфера, какие природные факторы влияют на природу, почему есть материалисты и какие взгляды они имеют. Преподаватель объяснит термин экология, расскажет о его истории. Также вы поймете, каким образом общество влияет на природу.

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Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

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