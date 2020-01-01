6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Термин общение. Какие виды общения бывают? Может ли человек обойтись без общения? Как мы общаемся? Все эти вопросы мы обсудим в ходе этого урока.



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