6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
6.62020, Общение
Образовательные0+
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Сюжет
Термин общение. Какие виды общения бывают? Может ли человек обойтись без общения? Как мы общаемся? Все эти вопросы мы обсудим в ходе этого урока.
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