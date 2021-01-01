Нико Прайс vs Мишель Перейра
Wink
Сериалы
UFC 264
1-й сезон
Нико Прайс vs Мишель Перейра

UFC 264 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главный реванш года! Первая встреча Дастина Порье и Конора МакГрегора состоялась на UFC 178. Тогда МакГрегор отправил Порье в нокаут уже в первом раунде. Во время второй встречи в январе 2021 года на UFC 257, МакГрегору не удалось повторить успех, и Порье победил техническим нокаутом во втором раунде. Третий поединок выявил бесспорного победителя.

Сериал Нико Прайс vs Мишель Перейра 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спорт
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг