Непосредственно Каха. Сказки. Серия 4
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Непосредственно Каха. Сказки
1-й сезон
4-я серия

Непосредственно Каха. Сказки (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.52021, Непосредственно Каха. Сказки. Серия 4
Комедия18+

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О сериале

Ничто так не способствует выздоровлению, как с юмором рассказанная сказка – уверены создатели нового сериала из вселенной «Непосредственно Каха». По сюжету, Серго попадает в больницу, после того как испытал на себе новую вакцину. Все, кто навещает героя, должны рассказать ему сказку. Каждая серия — новая история, поданная в уникальном в стиле суперпопулярного веб-сериала.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

3.2 КиноПоиск