Ничто так не способствует выздоровлению, как с юмором рассказанная сказка – уверены создатели нового сериала из вселенной «Непосредственно Каха». По сюжету, Серго попадает в больницу, после того как испытал на себе новую вакцину. Все, кто навещает героя, должны рассказать ему сказку. Каждая серия — новая история, поданная в уникальном в стиле суперпопулярного веб-сериала.

