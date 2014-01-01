Неизведанные уголки планеты (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Неизведанные уголки планеты. Серия 1
Неизведанные уголки планеты
1-й сезон
1-я серия

2014, Destination Wild
Документальный12+

О сериале

Цикл документальных программ от телеканала Nat Geo Wild, посвященный участкам планеты, которых не коснулась рука человека. Не выходя из дома, вы сможете ощутить красоту дикой природы и побывать на реке Конго, Гебридских островах и в других живописных местах.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг