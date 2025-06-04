Настоящие домохозяйки Нью-Йорка (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Элитная зона Нью-Йорка, эксклюзивный район «большого яблока». Именно здесь проживают героини сериала — пять роскошных женщин: две блондинки, две шатенки и брюнетка. С их лиц не сходят лучезарные улыбки, они обитают в самых дорогих домах, окруженных идеально подстриженными газонами, они ездят на дорогих автомобилях, носят дорогие украшения и посещают самые дорогие магазины. Каждая из них — состоявшаяся личность. Кто-то добился успехов в бизнесе, кто-то — в создании теплого уютного семейного гнездышка, кто-то — в коллекционировании любовников, кто-то — в сотворении имиджа самой обольстительной светской львицы. Но что случается с каждой, стоит ей лишь переступить порог собственного дома? Что стоит за этой неотразимой роскошью, какие скелеты спрятаны в гардеробах с модными нарядами? На что способны женщины, оказавшиеся на грани отчаяния и нервного срыва, какие интриги они еще сплетут и какие сети приготовят друг другу? Ведь так непросто «соответствовать» высшему свету, где все должно сиять и переливаться от внешнего благополучия.
СтранаСША
Рейтинг
- АКРежиссёр
Алекс
Колетти
- БФАктриса
Бетенни
Франкель
- СМАктриса
Соня
Морган
- ДЗАктриса
Джилл
Зарин
- РСАктриса
Рамона
Сингер
- ТМАктриса
Тинсли
Мортимер
- СДСценарист
Скотт
Данлоп
- ЭКПродюсер
Энди
Коэн
- СДПродюсер
Скотт
Данлоп
- ЛШПродюсер
Лиза
Шеннон
- ЭМХудожник
Эрик
Морелл
- АПХудожница
Андреа
Пурчильотти
- ТРМонтажёр
Трэвис
Руст
- БСКомпозитор
Бифф
Сандерс