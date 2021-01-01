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Наше Дело 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
7.82021, Солтанбеков va Букин
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Девятый турнир промоушена «Наше дело» на Wink! В тяжах Малик Канаев проверит на прочность Кирилла Бокова, в лeгком весе пока вне конкуренции Ислам Кадиев, на пути юного Никиты Шевченко стоит бывший участник шоу ДОМ-2 Влад Шабанов, звезда промоушена Азиз Камалов поприветствует в своих родных стенах Аза “Ассасина”, а в главном поединке вечера подерутся любители нокаутов Вячеслав Дацик и Реваз Верулашвили.
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