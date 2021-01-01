Чирковский vs Тажиев
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Наше Дело 7
1-й сезон
Чирковский vs Тажиев

Наше Дело 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

8.02021, Чирковский vs Тажиев
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

На Wink возвращается промоушен «Наше дело». Седьмой турнир организации возглавил поединок Юрия «Берчика» Берченко и Руслана «На бинтах» Гусейнова. В со-главном бое вечера встретятся Андрей «Панда» Мешков и Александр «МЧСник» Угрюмов.

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