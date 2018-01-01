Мульт Азбука (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал, который познакомит юных зрителей с буквами алфавита и научит, как их правильно читать.



Какие слова начинаются на букву «А»? Что общего у льва и лимона? Зачем нужен твердый знак, если у него даже нет звука? На эти вопросы ответит красочный мультсериал, обучающий алфавиту весело и без занудства. Каждая серия рассказывает о своей букве: в каких словах она используется, как читается и как пишется. Мультипликационная азбука поможет малышам начать ориентироваться в буквах и читать простые слова. И все это в формате веселой игры.



