Мульт Азбука. Сезон 1. Серия 33
Wink
Детям
Мульт Азбука
1-й сезон
33-я серия
8.82018, Мульт Азбука. Сезон 1. Серия 33
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Мульт Азбука (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

О сериале

Развивающий мультсериал, который познакомит юных зрителей с буквами алфавита и научит, как их правильно читать.

Какие слова начинаются на букву «А»? Что общего у льва и лимона? Зачем нужен твердый знак, если у него даже нет звука? На эти вопросы ответит красочный мультсериал, обучающий алфавиту весело и без занудства. Каждая серия рассказывает о своей букве: в каких словах она используется, как читается и как пишется. Мультипликационная азбука поможет малышам начать ориентироваться в буквах и читать простые слова. И все это в формате веселой игры.

Учитесь алфавиту, включив мультсериал «Мульт Азбука» для малышей — все серии смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Мульт Азбука 1 сезон 33 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск