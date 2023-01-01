Emily Ride on Motorbike
Wink
Детям
More EmilyTube
1-й сезон
Emily Ride on Motorbike

More EmilyTube (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

3.92023, Emily Ride on Motorbike
Блоги0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать на очаровательный детский канал, где воображение не знает границ! Присоединяйтесь к Эмили, яркой девочке , и она с головой окунется в мир игрушек, веселья и бесконечного творчества.
Эмили отправляет зрителей в увлекательное путешествие, наполненное смехом, радостью и множеством игр. С ее заразительной улыбкой и неиссякаемым энтузиазмом она оживляет игрушки, как никто другой, создавая волшебный опыт для детей всех возрастов.

От кукол и фигурок до мягких животных и настольных игр - коллекция игрушек Эмили обширна и разнообразна, она удовлетворяет самые разные интересы и предпочтения.

Благодаря ее игровым приключениям дети получают ценные уроки о дружбе, совместном использовании и важности доброты.Видеоблог «More EmilyTube» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Сериал Emily Ride on Motorbike 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Блоги

Рейтинг