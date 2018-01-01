Моменто (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.02018, Моменто. Серия 1
Мультсериалы, Развивающие0+
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Сюжет
У прекрасного шеф-повара Моменто есть ресторан, три маринованных друга и лояльный ужин по имени Перфекто, который каждый день приезжает в ресторан с сюрпризом в своей корзине. Моменто всегда удается приготовить что-то вкусное с того, что принес Перфекто, даже если он иногда кажется немного не�вежественным.
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