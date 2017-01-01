Металионы (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн

Юный технический гений Илон и его верные друзья Дональд, Элвин и Кира делают всe возможное, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и спасти мир. А помогают им в этом умные и добрые трансформеры-мехи. Наблюдать за приключениями дружной команды людей и роботов не только очень интересно, но и познавательно. Маленьких зрителей ждет множество открытий о новых технологиях, природе и нашей планете.



Сериал Металионы 2 сезон 36 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.