Matchroom Fight Camp. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин. Серия 3
Wink
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Matchroom Fight Camp. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин
1-й сезон
3-я серия

Matchroom Fight Camp. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2020, Matchroom Fight Camp.Dillian Whyte vs Alexander Povetkin
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Александр Поветкин в Лондоне противостоит Диллиану Уайту в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. Британский нокаутер обещает устроить шоу под названием «Максимальное насилие», а «Русский витязь» сделает все, чтобы направить агрессию соперника против него самого.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

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