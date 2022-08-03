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Мастера ужасов
2-й сезон
0-я серия

Мастера ужасов (сериал, 2006) сезон 2 серия 0 смотреть онлайн

2006, Мастера ужасов. Попытка бегства
Ужасы18+

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О сериале

Население Америки подвергается заражению новым странным видом вируса, который может оказаться самым смертельно-опасным для всего человечества. Болезнь, вызванная вирусом, поражает только мужчин. Сексуальное влечение преобразуется в жажду крови, из-за чего они начинают убивать всех женщин, попадающихся им на глаза. Молодой ученый Алан, пытаясь защитить свою жену и дочь, должен как можно быстрее найти какое-то решение...

Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

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