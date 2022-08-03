Население Америки подвергается заражению новым странным видом вируса, который может оказаться самым смертельно-опасным для всего человечества. Болезнь, вызванная вирусом, поражает только мужчин. Сексуальное влечение преобразуется в жажду крови, из-за чего они начинают убивать всех женщин, попадающихся им на глаза. Молодой ученый Алан, пытаясь защитить свою жену и дочь, должен как можно быстрее найти какое-то решение...

