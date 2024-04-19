Эта серия пока недоступна
Марыля. В поисках дивников (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Девочка с самым богатым воображением в мире и ее друзья борются с коварной колдуньей. Сказочный мультсериал из Беларуси о волшебстве и дружбе.
Марыля — девочка из Минска, чья фантазия способна создавать целые миры. В них она становится героиней, сражающейся со злом. Окружающие ее не понимают, но зато у нее есть лучший друг по имени Алесь. Однажды ребята встречают загадочную бабулю, которая обещает Марыле, что ее мечты сбудутся и все вокруг наполнится волшебством. На самом же деле старуха совсем не так добродушна. Она решает завладеть силой воображения девочки. Как только ей это удается, колдунья оживляет духов-дивников, и мир мгновенно погружается в хаос. Теперь только Марыля, Алесь и призрак старого моряка способны одолеть ведьму.
Следите за приключениями героев, включив «Марыля. В поисках дивников», — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаБеларусь
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Митрофанов
- АБАктриса
Александра
Борисова
- МЖАктриса
Марта
Жминько
- СПАктёр
Сергей
Петкевич
- ТТАктриса
Тамара
Тевосян
- ЕГАктриса
Евгения
Годун
- ЕЕАктриса
Елена
Егорова
- ОКАктёр
Олег
Киргинцев
- ЮТАктёр
Юрий
Тесля
- ВААктёр
Виталий
Авсейков
- ДДАктёр
Дмитрий
Денисов
- ДМСценарист
Дмитрий
Митрофанов
- ВШСценарист
Владимир
Шабанов
- ААСценарист
Анатолий
Акулич
- КШПродюсер
Кирилл
Шамардин
- ПМХудожник
Павел
Малашонок
- АСКомпозитор
Артём
Салангин