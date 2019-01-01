Серия 4
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Любовь сквозь время (2019)
1-й сезон
Серия 4

Любовь сквозь время (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82019, Серия 4
Фантастика, Мелодрамы12+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В 1968 году учитель физики и репрессированный доктор наук проводят важный эксперимент, который может подарить человечеству новый вид энергетики. Опыт проваливается, и случайная наблюдательница Надя переносится вперед на 50 лет. В 2018 году в современной Астане ей приходится не только адаптироваться под новые реалии, но и справиться с первой искренней любовью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Мелодрамы

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