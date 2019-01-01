Любовь сквозь время (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.82019, Серия 4
Фантастика, Мелодрамы12+
Серия в подписке «START»
Сезоны и серии
- 12+51 мин
Любовь сквозь время (2019)
Сезон 1 Серия 1
- 12+52 мин
Любовь сквозь время (2019)
Сезон 1 Серия 2
- 12+52 мин
Любовь сквозь время (2019)
Сезон 1 Серия 3
- 12+49 мин
Любовь сквозь время (2019)
Сезон 1 Серия 4
- 12+53 мин
Любовь сквозь время (2019)
Сезон 1 Серия 5
- 12+52 мин
Любовь сквозь время (2019)
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
В 1968 году учитель физики и репрессированный доктор наук проводят важный эксперимент, который может подарить человечеству новый вид энергетики. Опыт проваливается, и случайная наблюдательница Надя переносится вперед на 50 лет. В 2018 году в современной Астане ей приходится не только адаптироваться под новые реалии, но и справиться с первой искренней любовью.
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