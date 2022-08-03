Лига печи (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Спортивная дорама о бейсбольной команде, уже четыре года находящейся внизу турнирной таблицы, и ее новом генеральном менеджере, способном поменять положение. Пэк Сынсу становится во главе профессиональной команды «Дримс», заслужившей статус аутсайдеров бейсбольной лиги. Их последняя игра закончилась скандалом, еще больше подмочившим репутацию участников. Тем не менее у «Дримс» есть потенциал, и Сынсу с энтузиазмом берется за дело, несмотря на недоброжелательность подопечных и козни, которые строит управляющий директор Квон Кёнмин, мечтающий развалить команду. Получится ли у «Дримс» стать успешными в мире корейского бейсбола, узнаете из дорамы «Лига печи», посмотрев его онлайн с русской озвучкой на Wink.

