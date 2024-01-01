7.72024, Лерочка. Сезон 1. Серия 102
Блог12+
Меня зовут Валерия, добро пожаловать на мой канал
Эта серия пока недоступна
Лерочка (сериал, 2024) сезон 1 серия 102 смотреть онлайн
О сериале
"Лерочка" — это детский канал, где главная героиня Лера делится яркими и забавными видео о своей жизни, развлечениях и творческих занятиях. Лера вместе с семьей и друзьями создает атмосферу легкости и веселья, приглашая детей погрузиться в мир фантазии и игр. Видео наполнены позитивом, что делает канал популярным среди детей и их родителей, предлагая не только развлечение, но и вдохновение для творчества и новых идей. Канал создан, чтобы вдохновлять детей и весело проводить время, находя радость в простых и знакомых моментах.