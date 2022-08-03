Динозаврик (практика)
Wink
Детям
Лепка
Фигурки из пластилина
Динозаврик (практика)

Лепка (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.02022, Динозаврик (практика)
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лепка из пластилина — это занятие, которое развивает воображение, образное мышление, мелкую моторику и даже влияет на память и концентрацию внимания. Мы подготовили курс, на котором -дети - весело и с пользой проведут - время - за лепкой из пластилина. Преподавательница Арткласс Мария познакомит вашего ребенка с этим ярким и интересным материалом и покажет, как лепить милых и очаровательных животных.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
31 мин / 00:31

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