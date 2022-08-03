Лепка из пластилина — это занятие, которое развивает воображение, образное мышление, мелкую моторику и даже влияет на память и концентрацию внимания. Мы подготовили курс, на котором -дети - весело и с пользой проведут - время - за лепкой из пластилина. Преподавательница Арткласс Мария познакомит вашего ребенка с этим ярким и интересным материалом и покажет, как лепить милых и очаровательных животных.

