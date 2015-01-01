Квартирник у Маргулиса (сериал, 2015) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Wink
Квартирник у Маргулиса
2-й сезон
19-я серия

2015, Квартирник у Маргулиса. 7Б
Концерты6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Легенда отечественного рока, участник групп «Машина времени» и «Воскресенье» Евгений Маргулис приглашает на домашние концерты известных рок-музыкантов. В перерывах между песнями участники рассказывают истории из жизни и сценические байки. «Вживую» исполняются как старые хиты, так и новые песни.

