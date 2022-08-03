WinkСериалыКто-то где-то1-й сезон5-я серия
7.92022, Somebody Somewhere
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Терапевтический сериал о поиске себя, спродюсированный братьями Дюпласс. «Кто-то где-то» знакомит нас с Сэм — женщиной, которая не чувствует себя как дома в родном городе. Но у нее есть любимое дело — пение, которое спасает женщину от одиночества. Когда в ее жизнь приходит потеря, она начинает заново открывать мир. Оказывается, в нем можно найти близких по духу людей, таких же неустроенных, но отчаянно мечтающих обрести свой голос.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb
- РКРежиссёр
Роберт
Коэн
- Режиссёр
Джей
Дюпласс
- ЛПРежиссёр
Леннон
Парэм
- БЭАктриса
Бриджет
Эверетт
- ДХАктёр
Джефф
Хиллер
- МКАктриса
Мэри
Катрин Гаррисон
- МХАктёр
Мюррэй
Хилл
- ХЙАктриса
Хайди
Йоханнингмейер
- МДАктёр
Майкл
Дж. Хэгерти
- ДМАктёр
Дэнни
Маккарти
- ДБАктриса
Джейн
Броди
- МУАктриса
Мерседес
Уайт
- Актёр
Тим
Бэгли
- ХБСценарист
Ханна
Бос
- ПТСценарист
Пол
Турин
- РАСценарист
Рэйчел
Акслер
- ХБПродюсер
Ханна
Бос
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- МДПродюсер
Марк
Дюпласс
- МЭПродюсер
Мел
Эслин
- МФХудожница
Меган
Фентон
- ЭФХудожница
Эшли
Фентон
- ЛМХудожница
Линдсей
Монахэн
- ШХОператор
Шена
Хэйгэн
- Оператор
Джим
Фрона
- АДКомпозитор
Аманда
Делорес Патриция Джонс