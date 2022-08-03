Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Терапевтический сериал о поиске себя, спродюсированный братьями Дюпласс. «Кто-то где-то» знакомит нас с Сэм — женщиной, которая не чувствует себя как дома в родном городе. Но у нее есть любимое дело — пение, которое спасает женщину от одиночества. Когда в ее жизнь приходит потеря, она начинает заново открывать мир. Оказывается, в нем можно найти близких по духу людей, таких же неустроенных, но отчаянно мечтающих обрести свой голос.

