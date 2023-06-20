Кривое зеркало души (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Порой случается так, что от тебя отворачивается весь мир. Самые близкие люди оказываются предателями, а соседи и знакомые просто равнодушно презирают… Невозможно передать словами душевную боль, когда ты узнаешь, что твой собственный брат, проигравшийся в карты до последнего, распорядился твой жизнью так, словно ты просто вещь. Последняя вещь на кону. А вместе с ним от тебя отказались и родители, которым ты больше никогда не сможешь доверять, которых невозможно простить. Но хуже всего то, что при этом на тебя еще вешают незаслуженное обвинение в преступлении, к которому ты не имеешь никакого отношения.

