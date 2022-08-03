Красивый голос (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Увеличение диапазона за счет резонаторов
Красивый голос
1-й сезон
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Онлайн-курс по раскрытию потенциала голоса. Всего за неделю вы улучшите Силу, Яркость и Объем вашего голоса, что в дальнейшем поможет вам петь любимые песни и говорить красиво и легко. Поймете - как петь и говорить легко и без зажимов. А также узнаете, как перестать бояться петь на публике.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
19 мин / 00:19

