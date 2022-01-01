Костя на колесах. Сезон 1. Серия 2
Wink
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Костя на колесах
1-й сезон
2-я серия
7.62022, Костя на колесах. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу, Документальный18+

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Костя на колесах (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Документальный сериал, автор которого рассказывает о полуострове Крым, общаясь с его жителями. Когда-то в детстве у режиссера Константина Раенока украли велосипед. Вместо беспечной езды он заинтересовался кинематографом, но так и не перестал мечтать о путешествиях. Для проекта «Костя на колесах» он выбрал в качестве пункта назначения Крым, который объездил на велосипеде, общаясь с людьми, которые лучше всех знают, чем же привлекательно это место. Чтобы узнать больше о природе и людях Крыма, смотрите сериал «Костя на колесах» онлайн на Wink.

Сериал Костя на колесах 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
21 мин / 00:21

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