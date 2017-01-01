Художник Пьер. Сезон 2. Серия 5
Художник Пьер (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

6.52017, Pierre the Painter
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.

Сериал Художник Пьер 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг