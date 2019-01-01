UFC 244 (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
Главным боем вечера на UFC 244 в Нью-Йорке стал бой между Хорхе Масвидалем и бывшим претендентом на чемпионский пояс в лeгком весе Нейтом Диазом. Победитель получит пояс с титулом «самого плохого парня», который был учреждeн специально для этого боя.
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