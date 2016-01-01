Хищники. Серия 1
Хищники (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52016, Predators
Документальный18+

О сериале

Реальные истории из жизни безжалостных хищников, настоящих машин для убийств, созданных самой природой, в документальном сериале National Geographic! Жизнь искусных охотников полна нешуточных страстей: соперничества, предательства, сражений, борьбы и триумфов.

