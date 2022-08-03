8 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Химическая формула вещества
8 класс. Химия
Первоначальные химические представления
Химическая формула вещества

Урок посвящен изучению правил составления и чтения химических формул веществ. Вы узнаете, какую информацию дает химическая формула вещества и как на основании данных о массовых долях химических элементов составить химическую формулу.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

