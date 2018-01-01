Каламбур (сериал, 1996) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

«Каламбур» — это журнал видео-комиксов, состоящий из нескольких рубрик, в каждой из которых свои герои, и для каждой рубрики найдены уникальные режиссерские решения. Тут есть и комедия в стиле английского черного юмора («Крутое пике»), и первая, и единственная в мире многосерийная комедия ситуаций, в которой герои — Мужик, Баба, Морячок и их соседи — Медведь и Пчела, не произносят ни одного слова («Деревня дураков»).



