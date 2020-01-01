Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»
Wink
Детям
11 класс. Литература
И.А. Бунин
Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»

11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

5.72020, Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Господин из Сан-Франциско это рассказ о цивилизации, о том, к чему она пришла. Это произведение по сути своей представляет притчу, повествующую о ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. Преподаватель подчеркивает, что главной идеей рассказа Ивана Бунина Господин из Сан-Франциско выступает осмысление сущности бытия человека: жизнь человека хрупка и тленна, поэтому она становится отвратительной, если в ней отсутствует подлинность и красота.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг