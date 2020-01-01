11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетям11 класс. ЛитератураИ.А. БунинИван Бунин «Господин из Сан-Франциско»
Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»
Господин из Сан-Франциско это рассказ о цивилизации, о том, к чему она пришла. Это произведение по сути своей представляет притчу, повествующую о ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. Преподаватель подчеркивает, что главной идеей рассказа Ивана Бунина Господин из Сан-Франциско выступает осмысление сущности бытия человека: жизнь человека хрупка и тленна, поэтому она становится отвратительной, если в ней отсутствует подлинность и красота.
