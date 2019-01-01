Итальянская кухня с Сильвией Коллока (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Итальянская кухня с Сильвией - это уникальное ток-шоу, посвященное кулинарии, в котором принимают участие различные знаменитости. Ведущая этого шоу, Сильвия Коллока, каждую неделю приглашает к себе на передачу трех интересных людей, чтобы приготовить вместе с ними на своей кухне что-нибудь вкусное и заодно поболтать на интересные темы.



Сериал Итальянская кухня с Сильвией Коллока 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.