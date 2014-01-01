Ресурсы для работы с иконками
Wink
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Искусство дизайна презентации
1-й сезон
Ресурсы для работы с иконками

Искусство дизайна презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

2014, Ресурсы для работы с иконками
12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Курс поможет каждому, кто работает с презентациями и чья профессия связана с публичными выступлениями. После изучения вы научитесь делать свои презентации более интересными и емкими, узнаете обо всех возможностях PowerPoint, а также познакомитесь с узкоспециализированными приложениями.

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Информация

Страна
Россия

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