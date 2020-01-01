6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Археологические раскопки показали, что ахеяне (греки) начали заселять запад Малой Азии еще в XVXIV вв. до н. э. Переселение в Малую Азию было связано с перенаселением Греции. Ощущая потребность в новых землях, Эллада (Греция) все дальше и дальше устремлялась на северо-запад Малой Азии. Около 1275 г. до н. э. в Трое произошло землетрясение. Этим решили воспользоваться эллины (греки). Война с Троей требовала большой армии, а следовательно, объединения греческих династов. Не все из них хотели идти на Трою, но страх перед главным организатором похода, могущественным царем Микен Агамемноном, заставил подчиниться несогласных. Незадолго до 1200 г. до н. э. Троя была полностью разрушена. Это был героический период могущества ахеян, который именно этой войной и завершился, после чего настали долгие годы упадка. Такова историческая основа Троянской войны. В мифах и легендах это объясняется по-другому Данный видеоурок посвящен теме Гомер. Илиада и Одиссея великие древнегреческие поэмы. Одиссей на острове циклопов. Увлекательное повествование познакомит вас с великой древнегреческой поэмой Гомера Одиссея. Более подробно будет рассмотрен один из эпизодов скитания героя Одиссей на острове циклопов.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

