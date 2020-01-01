2020, Golden Boy
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Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Новый бой боксeра с лицом ребeнка и убийственным ударом. 22-летний Гарсия встречается с опытным британцем Люком Кэмпбеллом. Он обещает уложить своего соперника до конца третьего ра�унда и хочет стать ещe на один бой ближе к схватке за чемпионство.
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