Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл. Серия 1
Wink
Сериалы
Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл
1-й сезон
1-я серия
2020, Golden Boy
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Новый бой боксeра с лицом ребeнка и убийственным ударом. 22-летний Гарсия встречается с опытным британцем Люком Кэмпбеллом. Он обещает уложить своего соперника до конца третьего раунда и хочет стать ещe на один бой ближе к схватке за чемпионство.

Сериал Golden Boy 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальные
Качество
SD
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг