WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XIX векаГерой и мир в поэме «Мцыри»
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн
5.52020, Герой и мир в поэме «Мцыри»
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке вы рассмотрите особенности поэмы М.Ю. Лермонтова Мцыри, узнаете, в чeм еe уникальность и чем она отличается от классических романтических поэм, разберeте образ главного героя поэмы, узнаете о роли природы в поэме, познакомитесь с основными мотивами лирики Лермонтова.
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