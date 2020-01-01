8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы рассмотрите особенности поэмы М.Ю. Лермонтова Мцыри, узнаете, в чeм еe уникальность и чем она отличается от классических романтических поэм, разберeте образ главного героя поэмы, узнаете о роли природы в поэме, познакомитесь с основными мотивами лирики Лермонтова.



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