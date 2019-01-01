WinkСериалыГерои среди нас2-й сезон5-я серия
Герои среди нас (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
2019, Dodo Heroes
Документальный18+
О сериале
Герои программы спасают попавших в беду животных. Отставной десантник из Великобритании воссоединяет бывших бойцов с четвероногими друзьями из военных времен, семья из Австралии спасает раненых детeнышей коалы, а ветеринар-ортопед создает уникальные протезы для самых разных животных.
