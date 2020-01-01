7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Нет такого человека, которого не манили бы дальние страны и континенты. Читая книги Жюля Верна, Даниэля Дефо, мы мечтаем о путешествиях. Сегодня мы отправляемся в путешествие в Северную Америку страну Великих озер, грандиозных каньонов, вулканических массивов с гейзерами.



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