Гастролер (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Наши ведущие, Настя и Ден, отправляются в концертный тур вместе с известными исполнителями: записывают интервью, снимают концерты, рассказывают о закулисной жизни, гуляют по городу, в который приехали, заглядывают в его «легендарные» места. Путешествия по России и миру, выступления на площадках и тусовки в городах гастролей - наши ведущие покажут вам все.



Сериал ТАРАКАНЫ! Дмитрий Спирин о Сергее Шнурове, тюрьме, отношениях с женой и новом альбоме 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.