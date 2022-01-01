ТАРАКАНЫ! Дмитрий Спирин о Сергее Шнурове, тюрьме, отношениях с женой и новом альбоме.
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Гастролер
1-й сезон
ТАРАКАНЫ! Дмитрий Спирин о Сергее Шнурове, тюрьме, отношениях с женой и новом альбоме.

Гастролер (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2022, ТАРАКАНЫ! Дмитрий Спирин о Сергее Шнурове, тюрьме, отношениях с женой и новом альбоме.
Блог18+

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О сериале

Наши ведущие, Настя и Ден, отправляются в концертный тур вместе с известными исполнителями: записывают интервью, снимают концерты, рассказывают о закулисной жизни, гуляют по городу, в который приехали, заглядывают в его «легендарные» места. Путешествия по России и миру, выступления на площадках и тусовки в городах гастролей - наши ведущие покажут вам все.

Сериал ТАРАКАНЫ! Дмитрий Спирин о Сергее Шнурове, тюрьме, отношениях с женой и новом альбоме 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
69 мин / 01:09

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