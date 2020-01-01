#ФитнесПротивВируса. Серия 14
Wink
Детям
#ФитнесПротивВируса
1-й сезон
14-я серия

#ФитнесПротивВируса (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

2020, #ФитнесПротивВируса. Серия 14
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вместе с проектом онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса пользователи любого возраста смогут поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет не выходя из дома. Онлайн-тренировки разработаны специалистами с многолетним опытом и охватывают все направления современного фитнеса – от йоги, пилатеса и функциональных тренировок до танцевальных занятий и упражнений для людей в возрасте старше 60 лет.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг