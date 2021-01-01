Филипп Хоуз vs Дерон Винн
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 39
1-й сезон
Филипп Хоуз vs Дерон Винн

UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.

Сериал Филипп Хоуз vs Дерон Винн 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спорт
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг