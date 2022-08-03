Это Англия 86. Сезон 1. Серия 3
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Это Англия 86
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Это Англия 86 (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2010, This Is England '86
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1986 год. Великобритания. Через 4 года после Фолклендской войны страну ждет новое потрясение.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это Англия 86»