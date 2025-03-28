Если сильно полюбишь (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Если сильно полюбишь. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После долгой жизни за границей Атеш возвращается домой в Стамбул. До него дошли новости о смерти отца, который успел приготовить всем большой сюрприз. И даже два. В завещании он доверил Атешу руководство крупной фирмой, а вместе с тем — заботу о своих детях от второго брака. И будто мало этих перемен, в жизнь богатого наследника врывается юная мошенница Лейла, мечтающая найти своих родителей. Она нанимается няней в дом Атеша. Несмотря на все различия, их двоих многое объединяет: груз прошлого, семейные проблемы и, наконец, любовь.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
