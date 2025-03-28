Если сильно полюбишь (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Если сильно полюбишь. Сезон 1. Серия 1
Если сильно полюбишь
1-й сезон
1-я серия

Драма, Мелодрама18+

О сериале

После долгой жизни за границей Атеш возвращается домой в Стамбул. До него дошли новости о смерти отца, который успел приготовить всем большой сюрприз. И даже два. В завещании он доверил Атешу руководство крупной фирмой, а вместе с тем — заботу о своих детях от второго брака. И будто мало этих перемен, в жизнь богатого наследника врывается юная мошенница Лейла, мечтающая найти своих родителей. Она нанимается няней в дом Атеша. Несмотря на все различия, их двоих многое объединяет: груз прошлого, семейные проблемы и, наконец, любовь.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb