WinkСериалыЭд Стаффорд. Игра на вылет2-й сезонЭд против Уилла Лорда
Эд Стаффорд. Игра на вылет (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2019, Ed Stafford: First Man Out
Реалити - шоу18+
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О сериале
Искатель приключений Эд Стаффорд отправляется в Азию, чтобы бросить вызов лучшим экспертам по выживанию в самых опасных и диких уголках мира. Эд столкнется с грозными противниками — их ждет гонка на выживание, и победит в ней тот, кто первым доберется до пункта назначения.
СтранаВеликобритания
ЖанрРеалити - шоу
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.0 IMDb