Искатель приключений Эд Стаффорд отправляется в Азию, чтобы бросить вызов лучшим экспертам по выживанию в самых опасных и диких уголках мира. Эд столкнется с грозными противниками — их ждет гонка на выживание, и победит в ней тот, кто первым доберется до пункта назначения.

