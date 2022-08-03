Эд против Хакима Ислера
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Эд Стаффорд. Игра на вылет
2-й сезон
Эд против Хакима Ислера

Эд Стаффорд. Игра на вылет (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2019, Ed Stafford: First Man Out
Реалити - шоу18+

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О сериале

Искатель приключений Эд Стаффорд отправляется в Азию, чтобы бросить вызов лучшим экспертам по выживанию в самых опасных и диких уголках мира. Эд столкнется с грозными противниками — их ждет гонка на выживание, и победит в ней тот, кто первым доберется до пункта назначения.

Страна
Великобритания
Жанр
Реалити - шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 IMDb