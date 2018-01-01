Эд Стаффорд. Игра на вылет (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Ed Stafford: First Man Out
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Искатель приключений Эд Стаффорд отправляется в Азию, чтобы бросить вызов лучшим экспертам по выживанию в самых опасных и диких уголках мира. Эд столкнется с грозными противниками — их ждет гонка на выживание, и победит в ней тот, кто первым доберется до пункта назначения.
СтранаВеликобритания
ЖанрТВ-шоу
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.1 IMDb